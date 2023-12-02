التنسيقية: الشباب على رأس المصوتين بالانتخابات الرئاسية في تركيا ولبنان

تواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 للمصريين في الخارج، من خلال غرفة عمليات مركزية ترصد نسب الإقبال والمشاركة والمشكلات التى تواجه النخابين خلال الإدلاء بأصواتهم.

سفارتا مصر في تركيا ولبنان

وأوضحت التنسيقية أن مقري سفارتا مصر في تركيا ولبنان شهدا توافد الشباب المصري للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقام الشباب بالتقاط الصور رافعين جوازات سفرهم المصرية، فخرًا منهم بانتمائهم إلى مصر، مؤكدين ضرورة المشاركة والإدلاء بأصواتهم لرسم مستقبل أفضل لمصر.

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، الجمعة ويستمر لمدة 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية في دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التي يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذي يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز السفر ساري الصلاحية مثبتا به الرقم القومي.