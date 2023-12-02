غرفة عمليات التنسيقية: التصويت في اليوم الثاني بالخارج يتزايد دون مخالفات

تتابع غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة 2024، إذ استمر انعقاد الغرفة على مدار ال 24 ساعة بحسب فروق التوقيت كل دولة، وتبدأ اللجان الساعة 9 صباحًا وتغلق الساعة 9 مساءً بحسب التوقيت المحلي لكل دولة.

وبدأ اليوم الثاني لتصويت المصريين في الخارج في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة أمس الجمعة في دولة نيوزلاندا حيث كانت الساعة 9 صباحًا بالتوقيت المحلي لنيوزلاندا بفارق توقيت 11 ساعة عن القاهرة، وتم فتح باب اللجان على مستوى العالم في التوقيت المحدد دون تأخير إلا تأخير لمدة 10 دقائق في السفارة المصرية في لبنان ثم انتظمت العملية الانتخابية بدون أي مشكلات.

وتابعت غرفة العمليات المركزية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بيانات غرف العمليات للحملات الرسمية للأربع مرشحين للرئاسة، وأكدت حملات المرشحين جميعًا انتظام سير العملية الانتخابية دون أي مخالفات ولم يتقدم أي منهم بأي شكوى من سير العملية الانتخابية.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

كما رصدت غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تزايد أعداد الناخبين في بعض الدول الأوروبية ومنطقة الخليج العربي وكذلك الصين، ولم ترصد الغرفة في اليوم الثاني أي مخالفات انتخابية في أي دولة حتى الآن، حيث أكد متابعو الغرفة في مختلف دول العالم انتظام سير العملية الانتخابية وفقًا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتستمر الغرفة في المتابعة والرصد لكافة دول العالم التي تجرى فيها الانتخابات وعددها 121 دولة في 137 سفارة وقنصلية.