الاحتلال الإسرائيلي يقصف أحد المجمعات السكنية في خان يونس (فيديو)

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي أحد المجمعات السكنية في بلدة «القرارة»، التابعة لخان يونس، في جنوب قطاع غزة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» مساء اليوم السبت.

وأوضحت الوكالة الفلسطينية أن طائرات الاحتلال استهدفت منزلًا لإحدى العائلات في بلدة «القرارة»، شمال شرق خان يونس، مما أدى إلى استشهاد مواطنتين على الأقل.

الاحتلال يستهدف فريقًا للدفاع المدني

كما استهدفت طائرات الاحتلال فريقًا للدفاع المدني في مخيم «المُغازي»، وسط قطاع غزة، أثناء عمله بإنقاذ مواطنين من تحت أنقاض منزل تعرض للقصف، وأدى ذلك إلى إصابة اثنين من الفريق.

ارتفاع حصيلة الشهداء منذ انتهاء الهدنة إلى 200

وارتفعت حصيلة الشهداء منذ انتهاء الهدنة الإنسانية صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر، إلى أكثر من 200 شهيد، ومئات الجرحى.

ومنذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر قبل الماضي، استشهد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 37 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.