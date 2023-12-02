أحزمة نارية إسرائيلية تستهدف شمال وشرق خان يونس في قطاع غزة

تُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، قصفها العنيف برًا وبحرًا وجوًا منذ الليلة الماضية، على مناطق مُتفرقة شرق ووسط وغرب محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وذكرت، أنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، كثف منذ ساعات الفجر الأولى قصفه للمناطق الشرقية والشمالية لخان يونس بأحزمة نارية، إلى جانب قصف من الزوارق الحربية والمدفعية.

ودمرت طائرات الاحتلال مسجد عبد الله عزام غربي خان يونس، جنوب القطاع.

غارات على القرارة شمال شرق خان يونس

وفي السياق ذاته، شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على القرارة شمال شرق خان يونس ودمرت أربعة منازل لعائلة الفرا بشكل كامل، كما قصفت مسجد الاستقامة.

واستشهد 190 مواطنًا معظمهم من النساء والأطفال منذ انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة صباح أمس الجمعة.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، استشهد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 37 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.

وما زال الآلاف من المواطنين في عداد المفقودين، يُرجّح أن يكون أغلبهم قد استشهدوا تحت أنقاض منازلهم، ولم تستطع طواقم الإسعاف والإنقاذ من انتشالهم حتى اللحظة.