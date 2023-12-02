قوات الاحتلال الإسرائيلي تدمر مسجد «عبد الله عزام» في خان يونس بقطاع غزة

كثفت الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي منذ الساعات الأولى من فجر اليوم، قصفها للمناطق الشرقية لخان يونس، ووسط وغرب المحافظة الواقعة جنوب قطاع غزة بأحزمة نارية، إلى جانب قصف من الزوارق الحربية والمدفعية، ودمرت طائرات الاحتلال مسجد «عبد الله عزام» غربي خان يونس، جنوب القطاع.

ومنذ انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة التي تم التوصل إليها بين حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو والفصائل الفلسطينية، صباح أمس الجمعة، استشهد 178 فلسطينيا معظمهم من النساء والأطفال، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية«وفا».

قصف إسرائيلي يستهدف «مسجد الاستقامة»

كما قصفت الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، «مسجد الاستقامة»، كما أسفرت غارات إسرائيلية على على القرارة شمال شرق خان يونس، عن تدمير 4 منازل بشكل كامل.

وفجر اليوم، اندلعت مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحام جنود الاحتلال مخيمي بلاطة وعسكر الجديد جنوب شرق نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وأحياء غرب المدينة.

وداهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة منازل في المخيمين، كما جرفت قوات الاحتلال عدة شوارع ودمرت البنية التحتية ، فيما اعتقل الجنود الإسرائيليون، شابا فلسطينيا يدعى محمد أكرم عنتر من منزله.