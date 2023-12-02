انهيار الأبراج السكنية.. لحظة قصف مدينة خان يونس بعد انتهاء الهدنة (فيديو)

انتهت الهدنة الإنسانية وعاد القصف والدماء والدمار إلى المشهد في غزة، فلم تمر ساعات على انتهاء هدنة وقف إطلاق النار، مقابل تبادل الأسرى والمحتجزين، إلا وعاد الاحتلال يهاجم بقوة أصحاب الأرض، يستهدف المنازل والمستشفيات والمخيمات ودور العبادة.

لحظة قصف مدينة خانيونس بعد انتهاء الهدنة (فيديو)

ووثق الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي، وهاني أبو رزق، اللحظات الأولى من قصف أبراج «حمد» في مدينة خانيونس، إذ أظهرت المقاطع لحظة انهيار الأبراج بعد تعرضها للقصف، ورعب أصحاب الأرض وهرولتهم للنجاة بحياتهم، وسقوط شهداء بينهم.

ودون «الجعفرواي» عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «الاحتـلال دمـر 6 أبراج وشرد مئات العائلات، حسبنا الله ونعم الوكيل».

وأفاد مدير إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني لـ«القاهرة الإخبارية» أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل منع أطقم الإسعاف في الضفة الغربية والقطاع عن العمل، ويطلق الرصاص الحي على المواطنين والأطفال في الضفة الغربية.

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف أطقم الإسعاف بالرصاص الحي ومختلف السبل، ويحاصر سيارات الإسعاف والأطقم الطبية في جنين وبلاطة.

وتابع مدير إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن هناك ارتفاعا في وتيرة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على أطقم الإسعاف في الضفة والقطاع.