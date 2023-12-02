شهيد برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين بالضفة الغربية كتب: شريف سليمان 02:56 م | السبت 02 ديسمبر 2023 شهيد فلسطيني.. أرشيفية ارتقى شهيد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين بالضفة الغربية، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: أكثر من 100 شهيد جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي بناية سكنية في مخيم جباليا 200 شهيد و589 مصابا.. ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة في 24 ساعة وزيرة الصحة الفلسطينية: أكثر من 16 ألف شهيد بغزة.. وما تعرض له أطفالنا لم يحدث في التاريخ السفير الفلسطيني بالقاهرة: 70 ألف شهيد في 1500 جريمة إسرائيلية بغزة القاهرة الإخبارية: شهيد برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتونيا بالضفة الغربية «الأنباء الفلسطينية»: سقوط 15 ألف شهيد حتى الآن بينهم أكثر من 6 آلاف طفل سقوط شهيد برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قرية يتما جنوبي نابلس شهيد استشهاد فلسطيني الضفة الغربية فلسطين بقلم شريف سليمان