رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

شهيد برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين بالضفة الغربية

كتب:

شريف سليمان
02:56 م | السبت 02 ديسمبر 2023
شهيد فلسطيني.. أرشيفية

شهيد فلسطيني.. أرشيفية

ارتقى شهيد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين بالضفة الغربية، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية». 

اقرأ المزيد:

أكثر من 100 شهيد جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي بناية سكنية في مخيم جباليا 

200 شهيد و589 مصابا.. ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة في 24 ساعة

وزيرة الصحة الفلسطينية: أكثر من 16 ألف شهيد بغزة.. وما تعرض له أطفالنا لم يحدث في التاريخ

السفير الفلسطيني بالقاهرة: 70 ألف شهيد في 1500 جريمة إسرائيلية بغزة

القاهرة الإخبارية: شهيد برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتونيا بالضفة الغربية

«الأنباء الفلسطينية»: سقوط 15 ألف شهيد حتى الآن بينهم أكثر من 6 آلاف طفل

سقوط شهيد برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قرية يتما جنوبي نابلس
بقلم شريف سليمان