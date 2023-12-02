الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الإسعاف بالرصاص الحي

أفاد مدير إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني لـ«القاهرة الإخبارية» أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل منع أطقم الإسعاف في الضفة الغربية والقطاع عن العمل، وإطلاق الرصاص الحي على المواطنين والأطفال في الضفة الغربية.

وأضاف مدير إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف أطقم الإسعاف بالرصاص الحي ومختلف السبل، ويحاصر سيارات الإسعاف والأطقم الطبية في جنين وبلاطة.

وتابع بأن هناك ارتفاعا بوتيرة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على أطقم الإسعاف في الضفة والقطاع.