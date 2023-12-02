محافظ الوادي الجديد: 188 ألف ناخب لهم حق التصويت في الاستحقاق الرئاسي

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، عن جاهزية المحافظة لاستقبال الانتخابات الرئاسية 2024 والمقرر إجراؤها في 10و11و12 ديسمبر 2023 المقبل، في إطار المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري المصري.

188 ألف ناخب لهم حقق التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة في الوادي الجديد

وقال محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إننا ندعو كافة المواطنين بالمحافظة للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي يصل من لهم حق التصويت في الانتخابات بكافة مراكز المحافظة الخمسة 188 ألفا و570 ناخبا تقريبا، بواقع 5 لجان عامة، و82 لجنة فرعية بالمحافظة.

تشكيل غرفة عمليات رئيسية لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية الوادي الجديد

وأضاف محافظ الوادي الجديد، إنه جرى تشكيل غرفة عمليات فرعية داخل كل مركز متصلة بغرفة العمليات الرئيسية داخل ديوان عام المحافظة بمدينة الخارجة، لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة، حيث تم تأمين محيط المقار الانتخابية، والتأكد من مدى جاهزيتها من خلال تعزيز ودعم المقار الاقتراع بالمرافق والقطاعات المعنية لضمان سلامة الناخبين والعملية الانتخابية والتيسير على كبار السن وذوي الهمم لإتمام العملية الانتخابية بمنتهى النزاهة والشفافية، كما تم توفير حافلات مجهزة لنقل المواطنين بالقرى والمناطق النائية لمقارّ اللجان الانتخابية، مع التوجيه بصرف حافز لأفضل قرية في نسبة المُشاركة والنزول للإدلاء بأصواتهم عقب انتهاء فترة الانتخابات التي سيتم تقديمها في تخصيص ميزانية للقرية لتقديم خدمات تنموية خاصة بها كمكافئة لأهالي القرية.

ويهيب محافظ الوادي الجديد المواطنين من أبناء المحافظة من لهم حق التصويت للانتخابات الرئاسية المقبلة التحلي بالمسؤولية الوطنية والمشاركة الإيجابية بالانتخابات الرئاسية، كما ووجه الشكر لرؤساء الوحدات المحلية والجهات التنفيذية المعنية على الجهد المبذول، آملًا في بذل المزيد خلال هذه المرحلة الراهنة.