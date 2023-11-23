برلماني: الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون محور اهتمام الشباب بسبب تعدد المرشحين

قال الدكتور محمد صلاح البدري عضو مجلس الشيوخ، إنّ مصر دولة شابة، تقترب نسبة الشباب الذي يقل عمره عن 30 عاما من 60% من التعداد السكاني.

وأضاف البدري في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أنّ الهرم السكاني في مصر أحد مصادر القوة للدولة المصرية، فالدولة الشابة منتجة في المقام الأول.

أكثر الانتخابات التي اهتم الشباب بها

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أنّ الانتخابات الرئاسية المقبلة أكثر انتخابات حازت على اهتمامات شريحة الشباب، وما ساعد على ذلك هو تعدد المرشحين على الساحة، وكل مرشح منهم بدأ يقدم ملامح برنامجه الانتخابي.

وأكد أنّ الشباب متعطش دائما للبحث عن هويته وذاته، وبالتالي يبحث وسط كل برامج المرشحين عما يحقق له كل الأهداف، حيث إنّ لديه الزخم والرغبة للتطلع وأن يكون فاعلا في الحياة السياسية.

تحسن كبير في مشاركة الشباب بالحياة السياسية

وأوضح: «منذ سنة ونصف تقريبا جرى إطلاق الحوار الوطني، ما ترتب عليه مشاركة سياسية فعالة وهو ما يصب في صالح المناخ السياسي بمصر».