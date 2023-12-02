محافظ الغربية: 3.5 مليون ناخب لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن أهالي المحافظة يتمتعون بوعي كبير، ويحرصون على المشاركة في الاستحقاقات الدستورية، ودائما ما تكون محافظة الغربية من المحافظات الأكثر مشاركة في هذه الفعاليات، ومن المتوقع أن تكون ضمن الأعلى مشاركة في التصويت في الانتخابات الرئاسية المقرر التب انطلقت أمس في الخارج، وستنطلق في الداخل الأسبوع المقبل.

تجهيز اللجان الانتخابية

وأوضح محافظ الغربية، أنه تم تجهيز اللجان الانتخابية بكل وسائل الراحة التي تساعد على إتمام الانتخابات خلال الـ3 أيام التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.

وكشف محافظ الغربية، عن الكتلة التصويتية داخل المحافظة، حيث يبلغ إجمالي الناخبين 3 ملايين و544 ألفا و993 ناخبا وناخبة، من إجمالي عدد سكان المحافظة 5 ملايين و343 ألفا و756 مواطنا، منهم 2 مليون و614 ألفا و693 إناث.

تسهيل عملية التصويت

وأشار محافظ الغربية إلى أن المحافظة بها 12 لجنة عامة، ويبلغ عدد المقرات الانتخابية 693 مقرا انتخابيا، بينهم 16 لجنة للمغتربين، وذلك لتسهيل عملية التصويت على الناخبين، والمحافظة بكافة أجهزتها تواصل عمل الليل والنهار من أجل توفير كافة أوجه سبل الراحة والدعم اللوجستي وخروج الانتخابات بشكل متميز، وتسهيل عملية الاقتراع على الناخب.