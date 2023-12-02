فعاليات فنية تعلن تبرعها بإيراداتها لصالح أهالي غزة.. «من أجل فلسطين»

منذ اندلاع طوفان الأقصى، وأصبح العالم يحبس أنفاسه بعد تصاعد الأحداث المستمر في غزة، والتي ندد بها عدد كبير من الفنانين من خلال منصاتهم المختلفة، إلى جانب إعلان العديد منهم التبرع والمساعدة من خلال جمعية الهلال الأحمر وغيرها من الجهات المختصة، بالإضافة لتوقف الأنشطة والفعاليات والحفلات تنديدَا بالجرائم الوحشية داخل القطاع.

وبدأت الحياة الفنية المصرية تعود لطبيعتها بشكل مبدئي، ولكن حرص أيضًا نجومها على دعم القضية الفلسطينية والتبرع بجزء من العائد لمساندة الفلسطينيين، والتي يستعرضها «الوطن»، في التقرير التالي:

فيلم بلوموندو

افتتح الفنان حسن الرداد، موسم أفلام رأس السنة، بفيلم «بلوموندو»، في 15 من نوفمبر الماضي، وأعلن «الرداد» عن تبرعه بإيرادات أول أسبوع من الفيلم لصالح غزة من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» قائلًا: «للأسف إحنا بنمر بفترة صعبة جداً ومؤلمة نفسياً ، بسبب اللي بيتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من اعتداءات وحشية يومية للمدنيين وخاصة الأطفال.. ولقد تم الاتفاق بيني وبين شركة الإنتاج أيضا بالتبرع بإيراد أول أسبوع في مصر لصالح أهالينا في غزة»، والتي بلغت مليونًا و742 ألف جنيه.

الفيلم من بطولة حسن الرداد، محمد رضوان، بدرية طلبة، محمود حافظ، هاجر أحمد، ميرنا نورالدين، عمرو عبدالجليل، رحاب الجمل، سماء ابراهيم، إنجي وجدان، من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، واخراج ياسر سامي، وتدو أحداثه فى إطار كوميدي، وظهرت خلاله الفنانة إيمي سمير غانم كضيف شرف بالأحداث.

حفل وائل الفشني

كما يستعد المطرب وائل الفشني، لإحياء حفل غنائي مساء الليلة، في ساقية عبدالمنعم الصاوي، على خشبة مسرح النهر بمنطقة الزمالك.

وأعلن «الفشني»، عن التبرع بكامل إيرادات الحفل لصالح الأشقاء في غزة، من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، قائلاً: «رسميًا سوف يتم التبرع بجميع أرباح إلى أخواتنا في غزة».

وجرى طرح تذاكر الحفل من خلال عدة 3 فئات، إذ بلغت قيمة الفئة الأولى مبلغ 150 جنيهًا، والثانية بقيمة 200 جنيه، والثالثة بقيمة 300 جنيه.

ومن المقرر أن يقدم الفشني باقة متنوعة من أغانيه المميزة من بينها «يامركب الغربة، أغنية راهب، وغيرها».

فرقة مسار اجباري

كما تستعد فرقة مسار إجباري، لإحياء حفل جماهيري على مدار يومين في 15، 16 من ديسمبر الجاري، في وقفة تضامنية من أجل غزة، تحت شعار «أنا موجود من أجل غزة»، إذ سيتم تقديم عدد كبير من أغانيهم من بينهم أغنية «أنا موجود لسه قادر على الصمود»، ولكن بتوزيع جديد.

وأعلنت الفرقة عن التبرع بجزء من عائد الحفل لصالح أهالي غزة من خلال منشور لهم عبر حسابهم الرسمي بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، جاء فيها :«أنا صوت لا بيسكت ولا بيموت.. أنا كلمة حق ووعد يقين.. هنستناكم يومي 15و16 ديسمبر في الساقية؛ لأن الفن هو وسيلتنا في التعبير عن اللي جوانا، جزء من أرباح الحفل من أجل أهلنا في فلسطين».

طرحت فرقة مسار إجباري، مؤخرًا ألبومها الغنائي بعنوان «نص الحاجات»، الذي توج مسيرتها الموسيقية علي لاكثر من 20 عامًا، وضمت عددا كبيرا من الأغاني من بينها «نص الحاجات، بقيت غريب، آسف».