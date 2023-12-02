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الرئيس السيسي يهنئ الإمارات باليوم الوطني

كتب:

محمد أبو عمرة
05:20 م | السبت 02 ديسمبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، دولة الإمارات العربية المتحدة بالاحتفال باليوم الوطني، حيث تقدم بالتهنئة إلى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، متمنياً للإمارات وشعبها الشقيق كل التقدم والازدهار.

وأعرب الرئيسان عن الاعتزاز المتبادل بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين مصر والإمارات، على مستوى القيادتين وعلى المستوى الشعبي، كما تقدم الرئيس بالتهنئة على الاستضافة الناجحة للإمارات لقمة المناخ «كوب 28».

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.