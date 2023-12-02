«حماة الوطن» بسوهاج يستعرض مشروعات البناء والتنمية في عهد الرئيس السيسي

طرح الدكتور مختار همام أمين عام حزب حماة الوطن بسوهاج جزء من ما قدمته الدولة ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته للحكومات المتعاقبة بتوجيه كل الدعم والرعاية لمحافظة سوهاج في ظل الجمهورية الجديدة .

محافظة سوهاج

وقال الدكتور مختار همام في كلمته خلال مؤتمر جماهيري نظمه حزب حماة الوطن بمحافظة سوهاج لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بحضور كل من اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، النائبة ميرال الهريدي، أمين أمانة التعليم بالحزب، والدكتورة راندا مصطفى، أمينة المرأة بحماة الوطن أن الدولة المصرية خصصت نصيبا كبيرا من برنامج حياة كريمة و كذلك مشروع تكافل وكرامة لمحافظة سوهاح على سبيل فقد كان نصيب محافظة سوهاح من حياة كريمة بإجمالي 7 مراكز بما يمثل 13%؜ من إجمالي مراكز المرحلة الأولى التي تم تنفيذها بسوهاج .

صعيد مصر غير مهمل في عهد الرئيس السيسي

وأكد الدكتور مختار همام أنه لم يعد صعيد مصر مهملا بينما أصبح على قمة أولويات الدولة المصرية وكذلك برنامج تكافل وكرامة الذي استفاد منه 320 ألف أسرة في المحافظة وكان للمحافظة النصيب الأكبر في مشروعات الاسكان و انشاء 5 محطات كهربائية جديدةً و11 مشروع صرف صحي لخدمة أبناء سوهاج.

تحكيم العقل في الانتخابات الرئاسية

وأوضح أمين عام حزب حماة الوطن بسوهاج أننا على مشارف استحقاق دستوري مهم في انتخاب رئيس لمصر لفترة جديدة ووجب علينا أن نحكم عقولنا في اختيار من يمثلنا وأدعو الجميع للمشاركة في الادلاء بأصواتنا في الانتخابات الرئاسية لان المشاركة ضرورة حتمية في اختيار من يمثل شباب ورجال ونساء وأطفال مصر وكل الشعب النسوي بمختلف طوائفه حتى نصل بمصرنا الحبيبة إلى بر الأمان وهي تستحق جميعا أن نظهر بصورة مشرفة أمام العالم فهي مهد التاريخ والحضارة.

الجدير بالذكر أنه شارك في المؤتمر الجماهيري لحزب حماة الوطن بسوهاج لتأييد الرئيس السيسي كل من النائب أحمد عبد السلام قورة، النائبة رقية الهلالي، النائبة رشا إسحاق، النائبة صفاء جابر عياده ومحسن عليوة، مساعد رئيس حزب حماة الوطن لشئون العمال والمحاسب كمال شلبي أمين التنظيم والسادة الأمناء المساعدين وأعضاء الحملة الرئاسية بمحافظة سوهاج.