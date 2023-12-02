الرئيس السيسي يلتقي نظيرته التنزانية على هامش مؤتمر تغير المناخ في دبي

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، نظيرته التنزانية سامية حسن، وذلك على هامش انعقاد الدورة الـ28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ في دبي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنَّ اللقاء شهد بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة على شتى الأصعدة، خاصةً ما يتعلق بالاستثمارات المصرية في تنزانيا والتعاون الفني وبناء القدرات للمساهمة في تدريب الكوادر التنزانية في مختلف المجالات، فضلاً عن استفادة تنزانيا من الخبرات المصرية في مجال المشروعات العملاقة، لاسيما في ضوء المشاركة المصرية الفعالة في إنشاء سد «جوليوس نيريري» لتوليد الطاقة الكهرومائية في تنزانيا، إذ أكّد الرئيس في هذا الصدد أنَّه يتابع مراحل تنفيذ المشروع، لضمان تحقيق أفضل مستويات الأداء وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

كما تمّ التباحث بشأن تكثيف آليات التشاور وتبادل الرؤى بين البلدين بشأن أبرز القضايا المستجدة على الساحة القارية وسبل تعزيز آليات العمل الأفريقي المشترك، بالإضافة إلى آفاق تعظيم التعاون بين دول حوض النيل استناداً إلى الإرث التاريخي والروابط المشتركة التي تجمع بينها.