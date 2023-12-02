سفير مصر بإيطاليا لـ«الوطن»: إقبال كبير على الانتخابات الرئاسية في يومها الثاني

شهدت لجان الاقتراع في إيطاليا إقبالا جيدا على الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج لليوم الثاني على التوالي، وسط حفاوة المواطنين للإدلاء بأصواتهم لاختيار المرشح الرئاسي.

وفتحت السفارة المصرية في روما، مقر اللجنة الانتخابية بإيطاليا أبوابها في ثان أيام التصويت في الساعة التاسعة صباحا الذي شهد توافد المصريين المقيمين في روما والمدن المجاورة لها للإدلاء بأصواتهم.

إقبال جيد على الانتخابات الرئاسية بإيطاليا

وقال بسام راضي سفير مصر بإيطاليا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هناك إقبال على صناديق الانتخابات بدون أي معوقات نتيجة التفهم والوعى لدى الجالية المصرية والمواطنين بإيطاليا، بالإضافة للتنسيق الجيد بين اللجنة الفرعية للانتخابات المتمثلة بالسفارة ووزارة الخارجية وبين غرفة العمليات بالهيئة الوطنية للانتخابات، فقد تم عقد جلسات فيديو كونفراس متعددة للاجتماعات التنسيقية.

استعدادات السفارة للانتخابات الرئاسية

وأضاف بسام راضي، أنه جرى رفع الكفاءة الفنية للأجهزة والحاسبات الآلية والوسائل الفنية بالسفارة، وعقد جلسات توعية للعاملين بالسفارة والإداريين، لافتًا إلى امتلاك وزارة الخارجية خبرة كبيرة في تنظيم الاستحقاقات الدبلوماسية خلال العشر سنوات الماضية، فدائما يكون هناك تطور وخبرة أكثر.

الجالية المصرية بإيطاليا

وأضاف «راضى» أن إيطاليا تحتضن جالية مصرية كبيرة، وتحتل المرتبة السادسة من حيث الأعداد التي تصل إلى 14 مليون مصري أكثرهم بالدول العربية.

وأوضح أن السفارة تقف على الحياد بين كل المرشحين للرئاسة، وأن رسالتنا كلما زادت نسبة المشاركة، كلما زادت رسالتنا للإعلام بوجود استقرار تنموي وأمني بمصر في ظل ظروف صعبة ومعقدة يمر بها العالم، وعلى المصريين بالخارج المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

تحية شكر وتقدير لذوى الهمم

وكشف «راضى» أن الانتخابات تعد ماراثونًا احتفاليًا يشهد جميع الفئات، وهناك حرص شديد من ذوي الهمم وأصحاب الإصابات على الحضور والإدلاء بأصواتهم في ممارسة حقهم الدستوري ما يدل على حبهم الشديد لوطنهم.