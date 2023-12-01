بالأعلام والأغاني الوطنية.. «ملحمة في حب مصر» بأول أيام انتخابات الرئاسة بالخارج

شهدت مقار السفارات المصرية في أوروبا، ومختلف الدول ، إقبالًا كثيفًا، من أبناء الجاليات المصرية بأوروبا ملبين دعوة المشاركة السياسية باختيار مستقبل وطنهم مصر، ومن بينها توافد المصريين أمام مقر اللجنة الانتخابية بالسفارة المصرية بباريس مرددين «تحيا مصر» وحاملين الأعلام المصرية.

المشاركة الانتخابية واجب وطني

من جانبها، قالت جيهان جادو من أبناء الجالية المصرية بفرنسا ومسئول علاقات بقصر إرساي بوزارة الثقافة الفرنسية، في تصريحات لـ«الوطن»، إنها شاركت بالانتخابات الرئاسية، كواجب وطني تجاه بلدنا ويجب أن نقوم به، فحبنا لمصر ورغبتنا برفعتها دائما تجعلنا نظهر الديموقراطية والمشاركة الإيجابية باختيار رئيس مصر القادم.

إقبال كثيف من الجالية المصرية بإيطاليا للمشاركة في الانتخابات

ومن أمام مقر السفارة المصرية بروما، حمل أبناء الجالية المصرية بإيطاليا الأعلام المصرية على أنغام الأغاني الوطنية.

تقول منى علي من أبناء الجالية المصرية بإيطاليا لـ«الوطن»، إن الإقبال على الانتخابات الرئاسية كثير جدا، وتم توفير مواصلات من أمام المراكز الإسلامية، عقب صلاة الجمعة لنقل المواطنين من وإلى السفارة، إذ حرص الجميع على المشاركة الإيجابية، وإظهار رسالة للعالم أننا ندعم وطننا.

الإقبال على الانتخابات الرئاسية

وقال أحمد محمد من أبناء الجالية المصرية بإيطاليا، إن توافد المصريين على الانتخابات بالعرس الانتخابي إيجابي جدا، رغم أن اليوم الجمعة لم يوجد كم كبير من الإقبال ويتوقع أن يستمر طوال الأيام المقبلة الإقبال الكثيف.

إقبال المصريين بالدول العربية على الانتخابات

وفي الكويت قال أحمد عرابي من الجالية المصرية بالكويت، إنه جاء ليرد الجميل للرئيس عبدالفتاح السيسي، لما قدمه من إنجازات لمصر، فالرئيس السيسي له موقف تاريخي لن ينساه المصريون، عندما قال «سيناء خط أحمر وجميعنا وراء قائدنا».

جهود السفارة لدعم العملية الإنتخابية

وفي سلطنة عمان، قال الدكتور عبد الرحمن عاصي رئيس نادي الجالية المصرية في سلطنة عمان، تم الاستعداد والتجهيز للانتخابات الرئاسية لمساعدة المواطنين والتسهيل عليهم أثناء قيامهم بالتصويت في الانتخابات، موضحا أن السفارة تذلل العقبات وتسهل الإجراءات لإجراء الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.