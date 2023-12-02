اللواء نصر سالم: مصر جهزت كل ما يلزم لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين

أكد اللواء نصر سالم، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أنه منذ قرابة شهرين لم يتمكن جيش الاحتلال من القضاء على الفصائل الفلسطينية، أو تحديد أماكن تمركزهم.

نصر سالم: ما تفعله إسرائيل إبادة جماعية

وقال «سالم» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، إن الجميع يدرك أن ما تفعله إسرائيل الآن تجاه الشعب الفلسطيني بمثابة «إبادة جماعية»، بعد فشلهم في القضاء على المقاومة.

وأشار إلى أن هناك رغبة قوية واضحة من دولة الاحتلال، في عدم استمرار الهدنة؛ إذ يريد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، استمرار الحرب على قطاع غزة لبقائه في الحكم، لأنه في حالة الوصول إلى وقف لإطلاق النار، سيجري عزل نتنياهو من منصبه.

وشدد على أن «مصر والعالم أجمع رفضوا ما تدعو له دولة الاحتلال بتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة»، موضحًا أن الدولة ومؤسساتها تقدم كل ما يلزم الشعب الفلسطيني من مساعدات، وما يلزمهم للصمود في وجه جيش الاحتلال.

نصر سالم: إسرائيل لم تحقق أي نجاح عسكري

ونوه المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إلى أن المقاومة والشعب الفلسطيني حققا انتصارات كبيرة خلال الآونة الأخيرة، وإسرائيل لم تحقق أي نجاح عسكري أو سياسي على أرض الواقع.

واستطرد سالم: «الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارة رسمية خلال الفترة الحالية لقطر، من أجل التوصل إلى هدنة جديدة ووقف لإطلاق النار».