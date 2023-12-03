كيف نعرف نتيجة صلاة الاستخارة؟.. «الإفتاء» تجيب

يحرص كثير من المسلمين على استخارة الله سبحانه وتعالى في الأمور الحياتية التي تشتتهم في بعض الأحيان وتدفعهم لأداء صلاة الاستخارة وطرح الأمر خلال مناسك الصلاة، وتساءل البعض خلال الفترة الماضية عن كيفية التعرف على نتيجة صلاة الاستخارة؟.

كيفية التعرف على نتيجة صلاة الاستخارة؟

وتسرد «الوطن» خلال التقرير الآتي كيفية التعرف على نتيجة صلاة الاستخارة، وفقا لما أعلنته دار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني، حيث قالت الدار إنه تختلف حالات الإنسان بعد الاستخارة: «فقد يرى رؤيا تشير عليه بالاختيار، وهذه قليلة».

وقد يجد إلهامًا في نفسه بخير الأمرين، ولكن هذا يكون لمن يعرف هذا الأمر، وقد يجد صدره منشرحًا على أمرٍ ما، وهذا يفعل ما يوافق الانشراح.

صلاة الاستخارة

لكن قد يفقد الإنسان هذا كله، ويبقى متحيًرا، لا يدري ماذا يفعل، وهذا يُشرَع له تكرار الاستخارة، ويمكنه أيضًا استشارة أهل الخير والصلاح في الأمر الذي يقدم عليه، ثم يفعل ما أُشير به عليه، والمشورة مشروعة كما هو معلوم.

وعلى كل الأحوال فما مضى فيه بعد ذلك وتَمَّ يكون هو المختار له ولو رأى فيه شيئًا بعد ذلك لم يعجبه في الظاهر؛ فإن لله تعالى في الأمور حِكَمًا خَفِيَّةً قد لا تظهر للعبد إلا بعد حين.