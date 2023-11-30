شوقي علام لـ«الشاهد»: الدولة دعمت دار الإفتاء خلال السنوات الماضية بقوة

كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عن دعم الدولة لملف الإفتاء خلال السنوات السابقة.

وقال مفتي الجمهورية، خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، مع الدكتور محمد الباز، عبر فضائية «إكستر نيوز»، إن الدولة دعمت دار الإفتاء خلال السنوات الماضية دعما كاملًا.

وأضاف: «الدعم كان في إطاره القانوني الموجود لأننا مؤسسة من مؤسسات الدولة، وبناء على التشعب المختلف للدار في مختلف المحافظات، ومن ناحية التخصيص، ومن كلفة البناء، وكان هناك دعم كبير وملحوظ، وعندما نجد المبنى العريق التي بنته الدولة لدار الإفتاء، فخر لمصر، لأنه مبني فخم وعالي المستوى، وكذلك المبنى الذي يبني الآن في السويس ومرسى مطروح، وجنوب سيناء، والفيوم، والإسكندرية، والمنصورة، وطنطا، وأماكن تتصل بالجمهور بسهولة ويسر».

وتابع: «لذلك نقول الدولة دعمت دار الإفتاء خلال السنوات الماضية دعما كاملًا، وسيستمر في القادم، وأنجزت الدولة مبانٍ للدار لم تنجز في أي عصر من العصور، وهناك بناء من أيام الدكتور علي جمعة، ومبنى جديد بجوار مشيخة الأزهر الشريف على مساحة 2000 متر، على أحدث طراز بنائي، وهناك ثورة عمران لم تحدث إلا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي».