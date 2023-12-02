حملة السيسي: المصريون بالنمسا يتوافدون للتصويت في الانتخابات الرئاسية رغم الثلوج (صور)

نشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لقطات من توافد أبناء الجالية المصرية في النمسا على لجان الانتخابات لليوم الثاني على التوالي؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، متحملين البرد القارس والثلوج من أجل القيام بدورهم الوطني تجاه بلدهم.

يذكر أنّ تصويت المصريين في الخارج، بدأ أمس الجمعة 1 ديسمبر، ويستمر حتى غد الأحد من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.