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حملة السيسي: المصريون بالنمسا يتوافدون للتصويت في الانتخابات الرئاسية رغم الثلوج (صور)

كتب:

آية الله الجافي
06:43 م | السبت 02 ديسمبر 2023
تصويت المصريين في النمسا

تصويت المصريين في النمسا

نشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لقطات من توافد أبناء الجالية المصرية في النمسا على لجان الانتخابات لليوم الثاني على التوالي؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، متحملين البرد القارس والثلوج من أجل القيام بدورهم الوطني تجاه بلدهم.

يذكر أنّ تصويت المصريين في الخارج، بدأ أمس الجمعة 1 ديسمبر، ويستمر حتى غد الأحد من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.

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