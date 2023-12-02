استشهاد عالم فلسطيني بارز مع أسرته في قصف للاحتلال على منزله بغزة

أعلنت وزارة التعليم العالي الفلسطينية، مساء اليوم السبت، استشهاد عالم فلسطيني بارز، اسمه سفيان تايه، رفقة أسرته، بعد غارة جوية شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت منزله في بلدة «الفالوجا»، التي تبعد مسافة 30 كيلومترًا عن الشمال الشرقي من مدينة غزة.

ويعمل الدكتور سفيان تايه رئيساً للجامعة الإسلامية في غزة، وكان باحثًا بارزًا في الفيزياء والرياضيات التطبيقية، وهو من مواليد 1971 بمخيم «جباليا»، في قطاع غزة.

وزارة التعليم العالي تنعي العالم الفلسطيني

ونعت وزارة التعليم العالي الفلسطينية العالِم الفلسطيني، وكتبت: «ينعي وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د. محمود أبو مويس، وأسرة الوزارة ممثلة بوكيلها ومجالسها وهيئاتها والإدارات العامة والوحدات فيها، القامة الأكاديمية رئيس الجامعة الإسلامية الدكتور سفيان تايه، الذي استشهد اليوم هو وعائلته، نتيجة قصف الاحتلال منطقة الفالوجا في قطاع غزة، ضمن العدوان المتواصل على أهلنا في القطاع، رحم الله الفقيد وعائلته وكل شهداء فلسطين رحمة واسعة.. إنا لله وإنا إليه راجعون».