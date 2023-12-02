أكثر من 100 شهيد جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي بناية سكنية في مخيم جباليا 

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، باستشهاد أكثر من 100 شهيد، ظهر اليوم السبت، في مجزرة جديدة، ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم جباليا وسط قطاع غزة، موضحة أن نحو 100 مواطن استشهدوا جراء قصف صاروخي استهدف بناية سكنية تعود لعائلة عبيد على رؤوس ساكنيها في مخيم جباليا، وأصيب العشرات، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

ليست المجزرة الأولى

وأوضحت أن هذه ليست المجزرة الأولى التي يرتكبها الاحتلال بحق الآمنين في منازلهم، والنازحين في مدارس الايواء، سواء في جباليا، أو في أنحاء متفرقة في محافظات قطاع غزة.

كما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بمنع مستعمرون بحماية جيش الاحتلال، مواطنين من حراثة أراضيهم في عدة مناطق بمسافر يطا جنوب الخليل، وأوضحت أن مستعمرين بحماية الاحتلال، هددوا في قرية وادي اجحيش من الخروج لحراثة أراضيهم.

جيش الاحتلال

وأكدت أن عددا من المستعمرين منعوا المواطنين حسين راضي النواجعة، وخضر مسعف، من حراثة أراضيهما، في سوسيا، واغزيوه، بمسافر يطا، واستولت قوات الاحتلال على مركبة مواطن وأجبرته على انزال ماشيته منها، لافته إلى أن المستعمرين بحماية جيش الاحتلال كثفوا اعتداءاتهم على المواطنين، وممتلكاتهم، منذ بداية العدوان على قطاع غزة.