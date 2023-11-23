الفصائل الفلسطينية: ارتفاع ضحايا قصف مدرسة الأونروا في جباليا إلى 30 شهيدا

أعلنت الفصائل الفلسطينية عن ارتفاع عدد ضحايا الغارة التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، في مخيم جباليا للاجئين بقطاع غزة، إلى 30 شهيداً، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل مساء اليوم الخميس.

وفي وقت سابق، أكدت مصادر أمنية فلسطينية أنّ قوات الاحتلال اعتقلت 36 شخصاً من «قلقيلية» شمال غرب الضفة الغربية، خلال الساعات القليلة الماضية، و4 آخرين، بينهم 3 من الأسرى المحررين والرابعة زوجة أحد الأسرى من محافظة «طوباس»، الواقعة شمال شرق الضفة، كما جرى اعتقال تسعة من «نابلس»، في شمال الضفة، وخمسة آخرين من مدينة ومخيم «جنين».