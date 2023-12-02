مؤتمر جماهيري لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الجيزة

نظم مصطفى جعفر سالمان عضو مؤسس كتلة الحوار، وعضو أمناء مجلس الشباب المصري، مؤتمرا جماهيريا لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024، بحضور عدد كبير من أهالي الوراق وأوسيم، بالإضافة إلى كبار الشخصيات العامة والإعلاميين.

الرئيس السيسي هو رجل السلام والتنمية

وافتتح المؤتمر مصطفى جعفر سالمان، وبدأ حديثه بالترحاب بضيوف المؤتمر، والتأكيد على أن الرئيس السيسي هو رجل السلام والتنمية، وحقق العديد من الإنجازات خلال فترة حكمه بما في ذلك القضاء على الإرهاب، وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتطوير البنية التحتية، داعيا المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات وإعطاء أصواتهم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لاستكمال عجلة البناء.

وخلال كلمته، أكد اللواء أ.ح محمد حسين سالمان، أنه كان من نفس دفعة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي وكان يشعر أنه منذ أن كان ضابطا صغيرا أنه قيادة تعد لرئاسة هذا البلد، داعيا الحاضرين في المؤتمر إلى الالتفاف حول صناديق الانتخابات وانتخاب السيسي، موجها الشكر لجميع الحضور من سيدات وشباب، مؤكدا أن حضورهم مثل هذه المؤتمرات خطوة إيجابية.