أخبار غزة.. غارات مكثفة في اليوم الثاني لانتهاء الهدنة وسقوط 230 شهيدا

في آخر تطورات أخبار غزة، بعد انتهاء الهدنة المؤقتة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، شهد القطاع غارات مكثفة على مناطق متفرقة اليوم السبت، لليوم الثاني على التوالي، مما أسفر عن وقوع أكثر من 230 شهيداً، وسقوط نحو 630 مصاباً وجريحاً، معظمهم من الأطفال والنساء.

أخبار غزة بعد انتهاء الهدنة

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي، قصفها العنيف برا وبحرا وجوا منذ الليلة الماضية، على مناطق متفرقة شرق ووسط وغرب محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة اليوم السبت بعد انتهاء الهدنة، إذ قام بقصف المناطق الشرقية لخان يونس ووسطها بأحزمة نارية، إلى جانب قصف من الزوارق الحربية والمدفعية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

كما دمرت طائرات الاحتلال مسجد عبد الله عزام غربي خان يونس، جنوب القطاع.

وشنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على القرارة شمال شرق خان يونس ودمرت أربعة منازل لعائلة الفرا بشكل كامل، كما قصفت مسجد الاستقامة، ومسجدي أسامة بن زيد وعثمان بين عفان، شمال القرارة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيمي بلاطة وعسكر الجديد جنوب شرق نابلس، وأحياء غرب المدينة، مما أدي إلى اندلاع المواجهات العنيفة مع جنود الاحتلال في عدة شوارع ودمرت البنية التحتية فيها، وداهمت عدة منازل في المخيمين.

اعتقالات بالجملة في الضفة الغربية

كما اعتقلت قوات الاحتلال عدد من الشبان في مناطق متفرقة من الضفة الغربية تجاوز عددها 10 أشخاص شملت جميع الفئات سيدات وأطفال ومسنين، ليتجاوز أعداد المعتقلين منذ السابع من أكتوبر 3250 معتقل في سجون الاحتلال.

ومنعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المزارعين في قرية زبوبا غرب جنين، من قطف ثمار الزيتون، في أراضيهم، الواقعة خلف جدار الفصل والتوسّع العنصري.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، استشهد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 37 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.

وما زال الآلاف من المواطنين في عداد المفقودين، يرجّح أن يكون غالبيتهم قد استشهدوا تحت أنقاض منازلهم، ولم تستطع طواقم الإسعاف والإنقاذ من انتشالهم حتى اللحظة.