مستوطنون يمنعون الفلسطينيين من حراثة أراضيهم في الخليل

منع مستوطنون إسرائيليون مدعمون بجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، فلسطينيين من حرث أراضيهم في عدة مناطق بمسافر يطا جنوب الخليل، وفقًا لما ذكرته وكالة «وفا».

المستوطنون يهددون قرية وادي اجحيش

وأفادت مصادر محلية لـ«وفا»، بأن المستوطنين، بحماية الاحتلال الإسرائيلي، هددوا الفلسطينيين في قرية وادي اجحيش في الخليل ومنعوهم من الخروج لحراثة أراضيهم.

وأضافت المصادر أن عددا من المستوطنين منعوا الفلسطيني حسين راضي النواجعة، من حراثة أرضه، بعد احتجازه في منطقة سوسيا.

واستولت قوات الاحتلال على مركبة الفلسطيني إبراهيم خالد أبو طبيخ، وأجبرته على انزال ماشيته منها.