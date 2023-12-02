«نتنياهو» يتوعد «حزب الله»: «يجب ألا يرتكب خطأ وإلا سيخرب لبنان بيديه»

أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، استمرار العدوان الذي يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيراً إلى أنه سبق وأكد، خلال فترة الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي استمرت لأسبوع واحد، أنَّ الحرب على غزة ستتجدد وبقوة، وفقاً لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية» قبل قليل.

وتابع رئيس حكومة الحرب الإسرائيلية، خلال تصريحاته في مؤتمر صحفي اليوم السبت: «أصدرنا تعليمات لتوسيع العمليات العسكرية في غزة»، وذلك في اليوم الثاني بعد انتهاء الهدنة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية.

واستطرد «نتنياهو» قائلاً: «نواصل مواجهة حزب الله في الجبهة الشمالية»، متوعداً بقوله: «إذا ارتكب حزب الله خطأ، فسيخرب لبنان بيديه».