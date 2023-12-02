«المستقلة لحقوق الإنسان بغزة» تدين استمرار حرب الإبادة ضد سكان قطاع غزة

أدانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بغزة، استمرار الانتهاكات وحرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال ضد سكان قطاع غزة، مطالبة الأمم المتحدة بالتحرك والتحذير من الإبادة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بغزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

كما طالبت المدعي العام للجنائية الدولية بزيارة غزة وتحريك دعوة ضد المسؤولين الإسرائيليين، داعية إلى تسمية الجرائم التي يمارسها الاحتلال في غزة بجرائم إبادة.

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، أنّ قوات الاحتلال الإسرائيليّ، اعتقلت منذ مساء أمس حتّى صباح اليوم السبت، 12 فلسطينيًا على الأقل في الضفة الغربية، بينهم فتاة من طولكرم تم اعتقالها يوم أمس أثناء عودتها من الأردن على أحد الحواجز.

وأضافت في بيان لها، أن علميات الاعتقال توزعت على محافظات وهي نابلس، طوباس، جنين، الخليل، وقلقيلية، رافقها عمليات تخريب وتدمير واسعة لمنازل المواطنين.

وأكد، أن بذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر المنصرم، إلى أكثر من 3415، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

يُشار إلى أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من تم الإفراج عنهم لاحقًا.