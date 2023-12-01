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«الأورومتوسطي لحقوق الإنسان»: إسرائيل تواصل شن حرب الإبادة الجماعية في غزة

كتب:

مريم جاد
08:11 م | الجمعة 01 ديسمبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أفاد رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان لـ«القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بأن الاحتلال الإسرائيلي قد قام بشن هجماته على مناطق غزة بأنحائها كافة.

وأضاف رئيس المرصد أن إسرائيل تواصل شن حرب الإبادة الجماعية والتهجير بحق الفلسطينيين.

وتابع: الولايات المتحدة توفر غطاء للاحتلال لارتكاب مزيد من الجرائم في قطاع غزة، والاحتلال يستخدم سياسة التجويع مع الفلسطينيين ويمنع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

 

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