«التنسيقية» ترصد استمرار توافد الناخبين المصريين في البرازيل للتصويت

رصدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين استمرار توافد المصريين في البرازيل للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، حيث واصل عدد من أبناء الجالية المصرية في البرازيل، على التوافد في اليوم الثاني من العملية الانتخابية للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية المصرية.

الانتخابات الرئاسية

وتستقبل السفارة المصرية فى البرازيل، أبناء الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الثانى وفقا للتوقيت المحلي فى البرازيل، وتم فتح اللجنة في الموعد المحدد لبداية التصويت، وفقا للمواعيد المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

المصريون في الخارج

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجداً خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيماً أو مسافراً لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم «27» لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.