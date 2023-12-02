نائب بالشيوخ عن إقبال المصريين بالخارج على الانتخابات الرئاسية: مشاهد مشرفة

أشاد النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، بانتظام عملية التصويت على مدار أول يومين للمصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية.

المصريون بالخارج يعبرون عن ارتباطهم ببلدهم في الانتخابات

ووصف «محسن» في بيان، المشهد الانتخابي بأنه «رائع» ويعكس مدى ارتباط المصريين ببلدهم حتى لو كانوا يعيشون في الخارج.

وأكد «محسن»، أن المصريين في الخارج يرسمون ملامح أولى خطوات الطريق نحو بناء المستقبل، في ظل ما تواجهه المنطقة بأكملها من صراعات وتحديات جسيمة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتمت بالمصريين في الخارج، وجرى ترجمة هذا الاهتمام في العديد من المواقف العصيبة التي مر بها أبناء مصر في الخارج.

واختتم حديثه بالإشارة إلى إن المصريين في الخارج يمارسون حقهم الدستوري بمشاهد مشرفة، وستكون لأصواتهم دور كبير في المرور من أزمات المرحلة الراهنة، على الصعيد الداخلي والخارجي.