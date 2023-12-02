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قصر ثقافة أسوان ينظم ندوة عن «فن الواو» للتوعية بالتراث الشعبي

كتب:

أحمد الأمير
10:57 م | السبت 02 ديسمبر 2023
جانب من الندوة

جانب من الندوة

عقد نادي أدب قصر ثقافة أسوان، ندوة بعنوان «الفنون الشفاهية وفن الواو» في قصر ثقافة العقاد، وذلك ضمن برنامج الفعاليات الثقافية للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بمشاركة الشاعر جمال حداد، الباحث في الفنون الشعبية، والشاعر محمد المصري.

وأوضح «حداد»، أن الفنون القولية لا تعتمد على لهجة معينة وتختلف من منطقة إلى أخرى ومن بين هذه الفنون يأتي «فن الواو»، الذي انتقل إلى جنوب مصر عن طريق الفتوحات الإسلامية حيث يعتمد هذا الفن على استخدام الجناس وعدم التلاعب بالألفاظ، بحيث تكون الرسالة صريحة وهو وسيلة للتعبير عما يدور في خاطر القوال بأي وسيلة ولهجة.

فن الواو 

وأشار حداد إلى أن «فن الواو» هو أحد الفنون التي انتشرت في جنوب الصعيد وينتشر في محافظة أسوان، ويستخدم بشكل خاص في المناسبات الاجتماعية مثل الأفراح استخدام آباستخدام آلات الموسيقى مثل الدف والعود مع هذا الفن، ويتضمن كلمات محددة وخانة تشكل علامة استفهام، ويتحتم على القوال أن يرتجل للرد عليها.

الفعالية في إطار برامج هيئة قصور الثقافة 

وشهد قصر ثقافة أسوان هذه الفعالية في إطار برامج هيئة قصور الثقافة التي تهدف إلى التوعية بالفنون الأدبية والتراث الشعبي.

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