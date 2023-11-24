قصور الثقافة تطلق فعاليات مبادرة «انت الحياة» لتمكين الشباب في أسوان

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة في أسوان سلسلة من الفعاليات الفنية في قرى وادي خريط، في إطار مبادرة «أنت الحياة»، التي تنفذ بالتعاون مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتستمر لمدة 3 أيام.

وتضمن اليوم الأول محاضرات ناقشت ظاهرة «التنمر»، قدمتها الدكتورة رحاب متولي، أستاذة التخطيط الاجتماعي بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإضافة إلى ورشات عمل لتعلم التعبير بالرسم.

عروض فنية ومسرحية تناولت قضايا الشباب

وقدمت الورشات التدريبية عروضا فنية من خلال ومسرحية تناولت قضايا الشباب والتحديات التي يواجهونها في المجتمع بجانب توعية الجمهور بأهمية تمكين الشباب ودعمهم في تحقيق طموحاتهم ومساعدتهم في التغلب على الصعوبات.

وتضمنت الفعاليات ورشات عمل متنوعة تشمل فنون الرسم والخياطة والحرف اليدوية، بالإضافة إلى ورش عمل عن التنمية البشرية والتوعية الصحية وجلسات نقاشية ومحاضرات قصيرة حول مواضيع مثل التحفيز والإلهام وتعزيز الثقة بالنفس.

وشارك العديد من الفئات الشبابية في هذه الفعاليات، التي جاءت بهدف تعزيز الثقافة والفنون في المجتمع المحلي وتمكين الشباب والنساء من التعلم والتطوير.