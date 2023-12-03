رئيس اتحاد المصريين بالإمارات: الانتخابات كرنفال واحتفالية كبيرة في حب الوطن

أكد الدكتور شعبان رأفت، رئيس اتحاد المصريين في دولة الإمارات، أن اليوم الثاني لانتخابات المصريين في دولة الإمارات شهد إقبالا كبيرا، وأكثر من أول يوم، والتي تصادف مع يوم إجازة في دولة الإمارات، مؤكدا أن الانتخابات الرئاسية في الخارج تعد عرسا ديمقراطيا كبيرا واحتفالية كبيرة في حب الوطن.

رئيس الجالية المصرية: أدعو الشعب المصري للمشاركة بقوة

وأضاف رئيس اتحاد المصريين في دولة الإمارات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لا يوجد توجيه أمام المقار الانتخابية للتصويت لمرشح بعينه، داعيا جموع الشعب المصري في الخارج للمشاركة بكل قوة في الحق الدستوري، مشددا على أن يتم تقديم كل الدعم لتسهيل الاقتراع على المصريين في الخارج.

نقف مع مصر نتيجة كل ما يحدث حولنا

ودعا ماجد مرسي، عضو اتحاد المصريين في الخارج، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، المصريون للمشاركة بقوة في الاستحقاق الانتخابي، واختيار رئيس مصر القادم، مؤكدا أن هناك إحساس من الجميع بضرورة المشاركة في الانتخابات في ظل الضغط السياسي على مصر في ظل الأوضاع في كل دول الجوار، خاصة الحرب على غزة، مؤكدا أن كل فئات الشعب المصري مشاركين في الانتخابات بالإمارات من شباب وسيدات وكبار السن وذوي الهمم.

وقال محمد نويرة منسق حملة مواطن في الإمارات، إن الانتخابات في إمارة دبي تحديدا، كانت كرنفالا رائعا جدا شارك فيه كل طوائف الشعب المصري، موضحا أن الانتخابات شهدت تواجد أسر كاملة واصطحاب الأطفال لغرس روح الوطنية بداخلهم.