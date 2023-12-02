في اليوم الوطني الإماراتي.. كيف وحَّد الراحل الشيخ زايد دولته؟

تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة، باليوم الوطني يوم 2 ديسمبر من كل عام، ويعود ذلك إلى أن حكام الإمارات كانوا قد وقّعوا في 2 ديسمبر 1971 اتفاقية لتوحيدها وإنشاء دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتالي تحويل الإمارات المنفصلة إلى دولة واحدة متحدة ومزدهرة.

في اليوم الوطني.. كيف اتحدت الـ 7 إمارات؟

ومع تذكر اليوم الوطني الإماراتي يتذكر كثيرون ما قام به الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم إمارة أبو ظبي في تلك الفترة لتوحيد الإمارات، فقد حصل على مساندة قوية من نظيره الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، حاكم دبي آنذاك، وعملا معاً على عقد اجتماعات أسفرت في البداية عن اتحاد كل من إمارتي دبي وأبوظبي في عام 1968، وفق تقرير لصحيفة «ماي بيوت» الإماراتية.

من ثم توالت الاجتماعات بحضور كل من حكام إمارة الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة ورأس الخيمة، إضافةً إلى دولتي البحرين وقطر، وقد تخللتها المفاوضات والمناقشات في جهود ملحوظة من الشيخ زايد والشيخ سعيد في قيام دولة الإمارات العربية المتحدة.

انسحاب قطر والبحرين

وفي عام 1971، انسحبت كل من قطر والبحرين لتعلن سيادة كل منهما على أراضي الدولتين، بينما قرر حكام الإمارات الست، وهي أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة، وفي 18 يوليو 1971 تكونت دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتم تحديد تاريخ قيام اتحاد الدولة، أما إمارة رأس الخيمة، فقد كانت في حالة من التردد، و انضمت إلى اتحاد دولة الإمارات في 10 فبراير 1972، ليصبح الاتحاد كاملاً، ويشمل الإمارات السبع، ومنذ ذلك الوقت يُحيي الإماراتيون عيد الاتحاد الاماراتي في 2 ديسمبر من كل عام.

إنجازات الراحل الشيخ زايد بن سلطان

وقد اختارت مجلة نيوزويك الأمريكية إدراج اسم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في قائمة الزعماء الذين ساهموا في إعادة صنع بلادهم، وضمت القائمة أسماء 10 زعماء من حول العالم، وقالت المجلة في صدد الإعلان أنه أبدع في تأسيس دولة الإمارات، وجعل منها قوة اقتصادية إقليمية حديثة تدعم التسامح الديني في الإمارات، والسياسات المتحررة فيما يخص حقوق المرأة.

وكان للشيخ زايد إنجازات كثيرة في على جميع الأصعدة، ومن أهمها تأسيس مجلس التعاون الخليجي، فقد كان أول من طرح فكرة إنشاء مجلس التعاون الخليجي، والذي يهدف إلى جمع كل من دول الخليج بما فيها الإمارات.

وقد نُفذت الفكرة في عام 1981، وقد تقرر أن تكون إمارة أبوظبي مقراً للمجلس، وتعيين الأب المؤسس الشيخ زايد، طيب الله ثراه، رئيساً لمجلس التعاون الخليجي.

استعدادات احتفالات اليوم الوطني للإمارات

وتبدأ الاستعدادات لاحتفالات يوم الاتحاد الاماراتي أو اليوم الوطني الإماراتي قبل أسابيع من موعد المناسبة، حيث تتزين الشوارع والمعالم السياحية البارزة بألوان العلم الإماراتي، وتستعد المراكز التجارية بتنظيم أجندة مميزة، وتنتشر الفعاليات في كافة أرجاء الإمارات لتشمل فعاليات اليوم الوطني في أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة ورأس الخيمة.

وتخصص الجهات الحكومية والوزارات ومعظم المدارس والجامعات والشركات الخاصة هذا اليوم عطلة رسمية لمدة يومين، وقد تم تحديد عطلة اليوم الوطني الإماراتي 2023 لمدة 3 أيام ابتداءً من 2 ديسمبر حتى 4 ديسمبر، وعليه تتنوع أنشطة إجازة اليوم الوطني الإماراتي التي يمكن القيام بها.