اليوم الوطني الإماراتي 51.. الأبناء على خطى الأب المؤسس

تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة بذكرى اليوم الوطني الإماراتي 51 وهو اليوم الذي يوثق ذكرى اتحاد الإمارات وإعلان قيام الدولة في 2 ديسمبر من عام 1971، والذي أصبح من أهم المناسبات الوطنية في البلد العربي الشقيق وفيه تعطل الدوائر الحكومية والخاصة يومي 2 و3 ديسمبر من كل عام.

عروض وفعاليات في اليوم الوطني الإماراتي 51

وتعود فكرة اتحاد الإمارات على يد مؤسسها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والذي كان قبل توليه منصب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، يتولى حكم إمارة أبو ظبي منذ 6 أغسطس من عام 1966، وخلال تلك الفترة عمل على التحرك لتعزيز الروابط مع إمارات الساحل المتصالح، بهدف أن يكون الاتحاد نواة للوحدة العربية، وحماية الساحل والثروة النفطية المتوقعة فيه من مطامع الدول، فدعا حكام الإمارات الخمس الأخرى، للمشاركة في مفاوضات تأسيس الاتحاد.

تمت الخطوة الأولى لتحقيق الاتحاد بعقد أول اجتماع وحدوي بين الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم وذلك في منطقة السمحة الواقعة بين أبو ظبي ودبي، ثم اجتمع حكام الإمارات المتصالحة في دبي بدعوة من الشيخين خلال الفترة من 25 إلى 27 فبراير واتفق المجتمعون على قيام اتحاد الإمارات العربية المتحدة، خلال عام 1968.

تاريخ اتحاد الإمارات

وكان الإعلان التاريخي للاتحاد، في 18 يوليو 1971م، حينما قرر حكام ست إمارات وهي، أبو ظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة تكوين دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالفعل أعلن المؤسسون في 2 ديسمبر 1971 رسميا عن تأسيس دولة اتحادية مستقلة ذات سيادة، ثم في 10 فبراير 1972، انضمت لها رأس الخيمة فأصبح الاتحاد متكاملا ويضم الإمارات السبع، وأصبح الأبناء حتى الآن يسيرون على خطى الأب المؤسس في الاتحاد والقوة.

وتشمل فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الإماراتي 51 عروض ستبث مباشرة على الموقع الرسمي لعيد الاتحاد الـ51 لدولة الإمارات العربية المتحدة وجميع القنوات التليفزيونية المحلية، كما يمكن متابعة البث المباشر في مواقع رئيسية عبر الإمارات السبع، بالإضافة إلى دور السينما التالية حول الإمارات.