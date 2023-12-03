تحذير عاجل للمواطنين بسبب ظاهرة جوية تضرب محافظات مصر بعد قليل

تضرب ظاهرة جوية، بعد قليل، عددا من المحافظات المصرية، وهي ظاهرة الشبورة المائية التي تبدأ في حدود الرابعة فجرا وتؤثر على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية، وتعمل على حجب الرؤية الأفقية أحيانا مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، الأمر الذي يتبعه تحذير عاجل للمواطنين في تلك المحافظات بالتحديد قائدي السيارات.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن حالة الطقس على المحافظات، اليوم الأحد، تشهد ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة التي تعيق حركة المواطنين على كل الطرق السريعة.

موعد الشبورة المائية على المحافظات

وكشفت الأرصاد الجوية، موعد الشبورة المائية على المحافظات بحيث يبدأ من الساعة 4 فجرا حتى 8 صباحا أي لمدة 4 ساعات، ويحتاج قائدو السيارات خلالها إلى نصائح عدة.

نصائح التعامل مع الشبورة المائية

وبرزت نصائح هامة للمواطنين للتعامل مع الشبورة المائية خلال الساعات الأربعة المقبلة تمثلت في التالي:

- الالتزام بزيادة مسافات الأمان بين السيارات واستعمال مساحات الزجاج باستمرار.

- فتح زجاج السيارة قليلا لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة.

- استخدام آلة التنبيه على فترات حتى يشعر غيرهم بوجودهم على الطريق.

لم يقتصر الأمر على الشبورة المائية فحسب، بل حذرت هيئة الأرصاد الجوية من انخفاض درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب المحافظات، ما يتبعه ضرورة ارتداء ملابس ثقيلة على النحو الذي يتناسب درجات الحرارة الممثلة في التالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 25 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: العظمى 29 والصغرى: 19.

- شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: العظمى 30 والصغرى 15.