حالة الطقس اليوم السبت.. شبورة ورياح وانخفاض حرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت الموافق 2 ديسمبر، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون معتدل الحرارة على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس ثان أيام شهر ديسمبر

أضافت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يكون هناك شبورة مائي كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة، من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية، ومدن القناة وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم السبت الموافق 2 ديسمبر

وجاءت درجات الحرارة اليوم السبت، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 15 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 14 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 28 والصغرى 18 درجة مئوية.

- شمالالصعيد: العظمى 25 والصغرى 10 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 16 درجة مئوية.