«الأرصاد» تكشف حالة الطقس غدا.. ظاهرة جوية تضرب 12 محافظة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا في المحافظات، إذ تشير التوقعات إلى تكون الغيوم الجزئية مع عودة فرص سقوط الأمطار، وتكون خفيفة إلى متوسطة وسط تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية والتي تربط بين القاهرة ومحافظات الوجه البحري.

حالة الطقس غدًا في المحافظات

وتشير التوقعات إلى تعرض 12 محافظة وهي:«القاهرة، القليوبية، الجيزة، البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، بورسعيد، الإسماعيلية، دمياط، الفيوم، المنيا»، إلى ظاهرة الضباب الكثيف بداية من الساعة 4 فجراً حتى 8 صباحاً وسط تحذيرات للمواطنين والمسافرين بتوخي الحذر أثناء القيادة.

فرص سقوط الأمطار غدًا في المحافظات

وتشهد محافظتا جنوب سيناء والبحر الأحمر فرص سقوط أمطار بنسبة تصل إلى 30%، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة وطقس غائم جزئيا على مختلف المحافظات فيما عدا جنوب الصعيد وشمال الصعيد والقاهرة الكبرى إذ يسود طقس مشمس نهاراً بارد ليلا.

وسجلت أعلى درجات الحرارة للعظمى في محافظات جنوب الصعيد وسجلت 30 درجة مئوية وأقل درجة للعظمى في محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وبلغت 26 درجة مئوية.