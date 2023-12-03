الباز لـ«ملعب الفن»: يجب اصطحاب أطفالنا أثناء الإدلاء بصوتنا في انتخابات الرئاسة

قال الإعلامي والكاتب الصحفي محمد الباز، إنه لا بد من اصطحاب أطفالنا أثناء الإدلاء بصوتنا في انتخابات الرئاسية المقرر عقدها خلال أيام داخل مصر، لأن المصريين في الخارج كانوا حريصين طوال الوقت على اصطحاب أطفالهم، وشاهدنا ذلك المشهد في الصور والفيديوهات خلال رصد العملية الانتخابية خارج مصر قائلًا: «كانوا شايلين علم مصر وفرحانين».

الإدارة المصرية الحكيمة

وأوضح «الباز» خلال استضافته ببرنامج «ملعب الفن» الذي يقدمه الكاتب الصحفي مصطفى عمارعبر راديو «أون سبورت» FM، أن الأزمات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي شهدتها مصر في السنوات الماضية حتى وقتنا الحالي، تستطيع أن تدمر بلدًا بأكمله، لكن ما تم تنفيذه من قِبل الإدارة المصرية الحكيمة خلال الأزمات الماضية من فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية حتى حرب غزة، يبرز مدى قوة الحكومة المصرية وقت الأزمات.

الرئيس السيسي رجل مخلص

وأوضح «الباز» أن «الرئيس السيسي رجل مخلص، عمل خلال سنوات حكمه لمصر على الإصلاح الاقتصادي والعسكري، وقام بتسليح الجيش المصري بأحدث الإمكانيات، واللحظة الراهنة تحتاج إلى قائد يعلم تفاصيل البلد جيدًا».