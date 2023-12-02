الباز لـ«ملعب الفن»: مصر وقفت «صالبة طولها».. وغزة أعادت اكتشاف الرئيس السيسي

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، إنّ الناخبين يصوتون في الانتخابات الرئاسية، لعدة دوافع وصلت إليها مصر في الفترة الماضية.

من أهم دوافع المصريين بالخارج للمشاركة في الانتخابات تحقيق الأمن والاستقرار في مصر

أوضح «الباز» خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى عمار، ببرنامج «ملعب الفن» على راديو أون سبورت FM، أنه من أهم دوافع المصريين بالخارج للمشاركة في الانتخابات، تحقيق الأمن والاستقرار في مصر، والذي يعد مكسبًا حقيقيًا رغم الإرهاق الاقتصادي.

وتابع: «الناس لديها وعي بفكرة أن تعبها وتحملها لم يضع، ولم يكن من فراغ، ولكن كان له ثمنًا دفع لحالة الأمن والاستقرار».

وأوضح أن ما جرى في السنوات الماضية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والبنية التحتية التي جذبت استثمارات، جعل مصر تصمد أمام أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، ثم غزة.

وبيّن أنّ هذه الظروف تجعل أي دولة تسقط على الأرض، لكن صمود مصر أمام كل الأزمات المتلاحقة يعني أن هناك إنجازًا حقيقيًا حدث هو من ساند الدولة التي وقفت «صالبة طولها».

وأوضح أنّ قيادة الرئيس السيسي، في الفترة الماضية ووجوده حاليًا وأداءه في أزمة غزة ووقوفه بقوة ضد مخططات التهجير، وكلامه مع قادة العالم، أعاد مرة أخرى اكتشاف الرئيس السيسي عند المصريين.