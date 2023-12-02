بحضور 15 ألف مواطن.. مستقبل وطن بكفر الشيخ ينظم مؤتمرا لدعم السيسي في الانتخابات

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ، مؤتمرًا جماهيريا حاشدا في مدينة دسوق، بحضور 15 ألف مواطن من أبناء المحافظة لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

وحضر المؤتمر الجماهيري، اللواء يحيى عيسوي الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، والمهندس عبدالحميد دمرداش الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، والمهندس فوزي الرفاعي أمين الحزب بالمحافظة، والمحاسب أحمد علاء جعفر أمين التنظيم بمحافظة كفر الشيخ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وأعضاء هيئة مكتب المحافظة، وأمناء المراكز والأقسام والوحدات الحزبية، وعدد كبير من أهالي المحافظة.

وعقب السلام الجمهوري، بدأ المؤتمر بآيات من الذكر الحكيم، وأكد اللواء يحيى عيسوى أن مصر في لحظة فارقة من تاريخ الوطن، ما يحتم على أبنائه المخلصين بذل الغالي والنفيس للحفاظ عليه، ومواجهة التحديات للعبور بمصر إلى بر الأمان.

وقال القمص بطرس بطرس بسطاروس، وكيل مطرانية كفرالشيخ ودمياط، إن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى هو القادر على استكمال مسيرة التنمية والحفاظ على الإنجازات التي تحققت في جميع المجالات.

ودعا الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بالأصوات لحماية أمن واستقرار الدولة المصرية.

وقال الشحات مبروك بطل العالم سابقا في كمال الأجسام، وابن محافظة كفرالشيخ، إن حب الوطن يحتم رد الجميل للرئيس السيسي الذي وعد وأوفى.

ومن ناحيته، أضاف طاهر أبو زيد، وزير الشباب والرياضة الأسبق، إن البلاد تواجه تحديات جسيمة تستلزم التكاتف والوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية.

وتحدث الفنان سامح الصريطي عن إنجازات الرئيس التي يراها الجميع، وفي مقدمتها محاربة الإرهاب وتنمية سيناء.