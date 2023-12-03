«صحة الشرقية» تكشف أعراض الإصابة بفقر الدم وطرق الوقاية 

أوضحت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية المقصود بمرض «فقر الدم» وأعراض الإصابة بالمرض وكيفية الوقاية منه.

المقصود بمرض فقر الدم

وقالت مديرية الصحة خلال نشرة توعوية إن مرض فقر الدم هو اعتلال يكون فيه عدد خلايا الدم الحمراء أو تركيز الهيموجلوبين وبين داخلها أقل من المعتاد. وهو يؤثر بشكل رئيسي على النساء والأطفال، مشيرة إلى أن فقر الدم يحدث عندما لا يكون هناك مقدار كاف من الهيموجلوبين في الجسم لنقل الأكسجين إلى الأعضاء والأنسجة.

أعراض الإصابة بالمرض

ولفتت إلى أن فقر الدم يسبب أعراضا مثل التعب، وتدني القدرة على العمل البدني، وضيق التنفس، ويمثل فقر الدم مؤشرا على سوء التغذية ومشاكل صحية أخرى.

وتابعت، أنها تشمل الأعراض الشائعة وغير المحددة لفقر الدم ما يلي: «التعب، والدوخة أو الشعور بالدوار، وبرودة اليدين والقدمين الصداع، وضيق التنفس، خاصة عند بذل مجهود بدني».

العلاج والوقاية

وأضافت، يتوقف علاج فقر الدم والوقاية منه على معرفة السبب الكامن وراء الاعتلال. وهناك العديد من الطرق الناجحة لعلاج فقر الدم والوقاية منه.

ويمكن أن تساعد التغييرات التي تطرأ على النظام الغذائي في الحد من فقر الدم في بعض الحالات، بما في ذلك ما يلي: «تناول الأطعمة الغنية بالحديد وحمض الفوليك وفيتامين ب 12 وفيتامين ألف والمغذيات الأخرى، واتباع نظام غذائي صحي يتضمن مجموعة متنوعة من الأغذية، وتناول المكملات الغذائية إذا أوصى بها مقدم رعاية صحية مؤهل».