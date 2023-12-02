«الصحة» تنصح بتناول هذه الأطعمة لتقوية المناعة والوقاية من أمراض الشتاء

أصدرت وزارة الصحة والسكان تقريرًا يوضح أهمية «فيتامين أ» في فصل الشتاء، لاسيما وأنه يلعب دورًا مهمًا في تقوية الجهاز المناعي للجسم وتكوين الأجسام المضادة، ما يساعد على الوقاية من أمراض الشتاء، مثل نزلات البرد والإنفلونزا.

أهمية تقوية الجهاز المناعي في فصل الشتاء

وأكدت الوزارة أن تقوية الجهاز المناعي في فصل الشتاء هو مفتاح الوقاية من الأمراض، حيث أن الأطفال وكبار السن أكثر الفئات عرضة للإصابة بالأمراض المعدية.

وطالبت الوزارة المواطنين بالاتصال بالخط الساخن 105 في حال وجود أي استفسارات أو تساؤلات حول صحة الجهاز المناعي وكيفية تقويته.

طرق الحصول على «فيتامين أ»

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه يمكن الحصول على «فيتامين أ» من خلال تناول مجموعة من الأطعمة، منها «التونة، وصفار البيض، وكبدة الدجاج أو البقري، والجزر، والبطاطا، والقرع العسلي».

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، للنهوض بالصحة العامة، والبعد عن العادات غير الصحية، والتي لها أضرار بالغة على صحة الإنسان.