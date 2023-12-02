انطلاق الدورة الأساسية لمكافحة آفات الصحة العامة بالمنشآت التعليمية بالوادي الجديد

تنظم كلية الزراعة بجامعة الوادي الجديد الدورة الأساسية لمكافحة آفات الصحة العامة بالمنشآت التعليمية بجامعة الوادي الجديد بداية من، غداً الأحد الموافق 3 ديسمبر حتى 17يناير 2024 المقبل، بتوجهات الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد وبإشراف الدكتور أيمن كساب عميد كلية الزراعة والدكتور طلعت بشندي وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

الدورة الأساسية لمكافحة الآفات بمنشآت الجامعة

وقال الدكتور أيمن كساب عميد كلية الزراعة بجامعة الوادي الجديد، في بيان صحفي له، إن الدورة الأساسية لمكافحة الآفات تأتي في إطار حرص رئيس الجامعة على عقد هذه الدورة لمكافحة الآفات الخطرة بمنشآت الجامعة بمقر الجامعة الجديد بالكيلو 10.

السيطرة على الآفات الناقلة للأمراض بالمناطق الصحراوية

وأضاف عميد كلية زراعة بالجامعة أن الدورة الأساسية يحاضر فيها الدكتور أحمد إبراهيم الطوخي أستاذ كيمياء وسمية المبيدات بكلية الزراعة لكيفية السيطرة على الآفات الخطيرة والناقلة للأمراض التي قد تظهر بالمناطق الصحراوية التي قد تنتشر فيها العقارب والثعابين وكيفية مواجه الآفات الخطيرة.