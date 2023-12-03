قصف يستهدف قاعدة عسكرية أمريكية شمال العراق

أعلنت فصائل عراقية تعمل تحت مسمى «المقاومة الإسلامية في العراق» استهداف القاعدة الأمريكية في مطار أربيل شمال البلاد وتحديدا إقليم كردستان العراقي، وفقما نقلت وسائل إعلام عراقية.

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وذكرت تلك الفصائل في بيان أنه ردا على جرائم العدو الإسرائيلي بحق أهلنا في غزة تم استهداف قاعدة للاحتلال الأمريكي في مطار أربيل، بطائرة مسيرة أصابت هدفها بشكل مباشر، بحسب ما جاء نصاً في هذا البيان.

ومنذ السابع من أكتوبر المنصرم تشن فصائل عراقية هجمات على أهداف عسكرية أمريكية في العراق، تعبيراً عن رفض الدعم الأمريكي المفتوح لإسرائيل في عدوانها على قطاع غزة.

وسنوافيكم لاحقاً بمزيد من التفاصيل.