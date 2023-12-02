إسرائيل تعترف بخسائر أولية 51 مليار دولار.. هل تتوقف الحرب على غزة؟

على الرغم من هذه القوة التي يتمتع بها الاقتصاد الإسرائيلي إلا أنه يواجه حالياً تحديات كبيرة، إما بسبب التوترات في المنطقة أو بسبب الحرب على غزة، حيث كشفت وزارة المالية الإسرائيلية عن التكلفة الأولية للحرب التي تخوضها إسرائيل أمام المقاومة في قطاع غزة والتي قد تبلغ إلى ما يصل إلى 200 مليار شيكل أي حوالي 51 مليار دولار.

وشنت إسرائيل هجوماً ضارياً على غزة يوم 7 أكتوبر الماضي عقب هجوم للفصائل الفلسطينية، وقد أدى ذلك إلى سقوط عشرات الآلاف بين شهداء ومصابين وجرحى، فضلاً عن حالة من الدمار الشامل في القطاع، لكن الحرب كان لها تأثيرها في المقابل على قطاع غزة.

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ربع مليون دولار تكلفة يومية

وكان وزير المالية الإسرائيلي قد ذكر أن نفقات القتال في اليوم الواحد تكلف أكثر من مليار شيكل أي نحو 250 مليون دولار أو نحو 1.75 مليار دولار أسبوعياً، ونحو 7.5 مليار دولار شهرياً، وسيزداد الإنفاق الإجمالي مع استمرار القتال، حيث قدرت وزارة المالية الإسرائيلية أن الخسارة الشهرية الناجمة عن الحرب على قطاع غزة تبلغ نحو 2.4 مليار دولار وفق وسائل إعلام محلية.

توقعات بركود نصيب الفرد من الناتج المحلي

كما شهد الاقتصاد الإسرائيلي انخفاضاً كبيراً، إذ أعلنت مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس» تخفيض توقعات نمو الاقتصاد الإسرائيلي إلى 1.9% خلال 2023 مقابل 2.9% سابقاً، كما خفضت من توقعات النمو للعام المقبل إلى 2.2% مقابل %3.1% سابقاً، كما بلغت خسارة الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي للعام الجاري 1.4 بالمئة، بحسب صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية.

وتعني تلك الأرقام أن كل شهر حرب قد يؤدي إلى خسارة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 9 مليارات شيكل أي نحو 2.4 مليار دولار، وبالتالي سيؤدي إلى ركود في نصيب الفرد من الناتج المحلي بسبب حرب غزة.

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استنزاف مقابل استنزاف

في هذا السياق، يقول محمد فتحي الشريف مدير مركز العرب للأبحاث والدراسات إنه من المتوقع أن تزيد تلك الأرقام والتكاليف للحرب على غزة الضغوط على حكومة نتنياهو، فإذا كانت تل أبيب تعتقد أنها تستنزف الفصائل الفلسطينية، فإن الأمر قد يتحول بدوره إلى استنزاف للاقتصاد الإسرائيلي في المقابل.

وأعرف «الشريف»، في اتصال هاتفي لـ«الوطن»، عن اعتقاده أنه في ظل تلك المؤشرات الاقتصادية الخطيرة يتوقع أن يكون هناك بحث ما بشكل أو بآخر من قبل حكومة الاحتلال عن وقف إطلاق النار، حتى لا تكون الضغوط مرتبطة بالأوضاع العسكرية وكذلك الاقتصادية.