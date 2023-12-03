مقتل شخص وإصابة آخر بحادث طعن في باريس

قتل شخص وأصيب آخر في حادث طعن، إثر مهاجمة شخص لهم يحمل سكيناً في العاصمة الفرنسية «باريس»، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين على منصة «إكس» أن الشرطة ألقت القبض على رجل كان يهاجم المارة في الدائرة الـ16 «غرب باريس» بالقرب من برج إيفل، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر وتم إسعافه على الفور.

وأوصى «دارمانين» بتجنب المنطقة في الوقت الراهن، حيث نصبت الشرطة طوقا أمنيا حول مكان الحادث، في واقعة تتكرر في فرنسا وكثير من الدول الأوروبية خلال الفترة الماضية.

وسنوافيكم لاحقا بمزيد من التفاصيل.