مسعف وسائق يسلمان 107 آلاف جنيه للشرطة بعد عثورهما على المبلغ في حادث

عملهما في إنقاذ أرواح المواطنين، إثر حوادث على الطرق السريعة، أدخل على قلبيهما الرحمة والرأفة بأحوال الناس، ويتطلب عملهما الأمانة بجوار الرحمة، وظهر ذلك جليا عندما تلقيا بلاغا بحادث انقلاب سيارة في بالكيلو 50 طريق غارب الشيخ فضل طريق المنيا، ليتمكنا من إنقاذ سائق ونقله إلى مستشفى رأس غارب المركزي لتلقي العلاج والعثور على مبلغ مالي كبير، ليتم تسليمه إلى قسم شرطة رأس غارب.

سائق إسعاف ومسعف يعثران على مبلغ مالي

تعود الواقعة عندما تلقى مرفق إسعاف البحر الأحمر إخطارا بحادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق رأس غارب الشيخ فضل، وعلى الفور تحرك المسعف سامي عيد والسائق علي عبادي، من أقرب نقطة إسعاف ليصلا إلى الكيلو 50 مكان الحادث، ويتمكنا من إخراج السائق من السيارة وعمل الإسعافات الأولية له قبل أن يتم نقله إلى مستشفى رأس غارب المركزي لتلقي العلاج اللازم.

سائق ومسعف يسلمان مبلغا ماليا للشرطة

وأثناء تقديم الخدمة الطبية لعمل الإسعافات الأولية للسائق بعد استخراجه من السيارة المقلوبة عثرا على شنطة بداخلها مبلغ 107 آلاف جنيه مصري وهاتف محمول وشنطة صغيرة، وأخرى كبيرة بها أوراق وأغراض شخصية.

وعلى الفور لم يترددا في تسليم المبلغ المالي ومتعلقات سائق السيارة الذي كان بمفرده إلى قسم شرطة رأس غارب، وتم عمل محضر بالواقعة.